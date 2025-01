OnePlus 13 już w Polsce. Ta cena przyciągnie tłumy

Ceny wydają się naprawdę świetne, chociaż warto zauważyć, że urządzenia na start są nieco droższe w porównaniu do ubiegłorocznej serii OnePlus 12. Nie są to jednak znaczące różnice – podstawowy model oznaczony liczbą 12 kosztował 4499 zł, a wersja z wyższą pamięcią była droższa o 500 zł. Z kolei 12R był 1000 zł tańszy od OnePlusa 12. W tym roku podwyżki cen wynoszą od 200 do 300 zł.