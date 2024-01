Nie tylko OnePlus 12. Do sprzedaży trafił tańszy OnePlus 12R i słuchawki

OnePlus Buds 3 mają grać nawet do 10 godzin, a z etui ładującym czas możemy wydłużyć do 44 godzin. Z aktywowaną funkcją ANC możemy liczyć na 6,5 godzin pracy, który rozszerzymy do 28 godzin z etui. Słuchawki są dostępne w oficjalnym sklepie OnePlus w dwóch kolorach: czarnym i niebieskim w przedsprzedażowej cenie 89 euro (ok. 390 zł), natomiast ich regularna cena to 99 euro (ok. 435 zł).