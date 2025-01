Robi się chłodno, więc realme 14 Pro+ zmienia kolor. Test reaktywnej obudowy z pereł i muszli

No i ta powierzchnia ekranu. Smartfon realme 14 Pro+ otrzymał ramki o grubości zaledwie 1,6 mm. Stosunek wyświetlacza do obudowy to imponujące 94%, przez to trzymając tego średniaczka w dłoni ma się wrażenie obcowania z eleganckim produktem premium. Efekt pogłębiają złocone metalowe elementy, jak pierścień wokół wyspy aparatu.