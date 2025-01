Realme 14 Pro+ kontra iPhone: nasz pojedynek odsłania asy w rękawie fotośredniaka

Zimowy okres to kapitalna okazja do testowania fotograficznych możliwości smartfonu. Wczesne zachody słońca, promienie przebijające się przez gęste chmury, no i wszechobecne lampki rozświetlające mrok – trudno o lepsze środowisko do sprawdzenia aparatu w smartfonie. W takich okoliczność test przechodzi realme 14 Pro+. To najnowszy reprezentant średniej półki, stawiający na możliwości foto oraz unikalny design.