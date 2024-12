Tego jeszcze nie było. Ten smartfon zmieni kolor pod wpływem temperatury

W świecie smartfonów rzadko pojawia się coś naprawdę nowatorskiego. Jesteśmy przyzwyczajeni, że telefony z roku na rok ewoluują w niewielkim stopniu. Największe zmiany dotyczą wyglądu, i tym razem nie jest inaczej. Kupując nowego Realme 14 Pro, możemy liczyć na to, że telefon od czasu do czasu będzie wyglądał inaczej - wystarczy wystawić go na odpowiednią temperaturę.