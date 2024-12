Samsung szykuje zmianę. Ma skorzystać z tej samej technologii co Apple

Według źródeł, do których dotarło ET News, Samsung "poważnie rozważa" pozbycia się Galaxy Z Fold 7 digitizera pozwalającego na odczyt ruchów wykonywanych przez rysik. Bez digitizera obecnie stosowana w smartfonie technologia, znana jako rezonans elektromagnetyczny (EMR), stanie się bezużyteczna i Z Fold nie będzie mógł korzystać z dotychczasowego rysika S Pen. Pozbycie się digitizera ma poskutkować dosłownym odchudzeniem Z Fold 7, wpisując go w trend "cienkich smartfonów".