Nowy wariant Galaxy S25 jest już pewny. Samsung mocno zaskoczy modelem Slim

Jak przekazuje koreański serwis ET News powołując się na źródła "wewnątrz branży", Samsung Electronics zaplanowało produkcję 3 milionów sztuk Galaxy S25 Slim na premierę urządzenia. Choć 3 miliony sztuk może brzmieć astronomiczne, to liczba blednie gdy porównamy ją z ilością zamówień pozostałych wariantów serii S. Bowiem zwykle koreański gigant na premierę zamawia około 30-35 milionów sztuk serii S - podzielone pomiędzy modele S, S Plus i S Ultra.