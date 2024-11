Samsung Galaxy A56 zapowiada się na hit. Tak wygląda przyszły ulubieniec Polaków

Tegoroczny Galaxy A55 także miał aparaty ustawione pionowo, ale w postaci wystających trzech oczek. Mówimy tutaj zatem o zmianie w zakresie wyglądu, która wprowadza trochę świeżości i walczy z dawną monotonią. Biorąc do ręki nadchodzącego Galaxy A56, będziemy wiedzieć, że mamy do czynienia z nowym modelem. Mnie takie wzornictwo się podoba, choć rozumiem, że nie dla wszystkich jest to zmiana na plus.