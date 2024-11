Samsung nie będzie trzymał cię przy ładowarce. Szybsze ładowanie wleci do tańszych smartfonów

Co ciekawe, urządzenie ma pójść o krok do przodu w zakresie długości wsparcia oprogramowania. Oczekuje się, że tak jak tańszy, wydany ostatnimi czasy model Galaxy A16 (w wersjach 4G i 5G), Galaxy A56 będzie mógł liczyć na sześcioletnie podejście do aktualizacji systemu operacyjnego Android oraz poprawek bezpieczeństwa. Smartfon wystartuje z Androidem 15 i One UI 7, a więc urządzenie będzie aktualizowane aż do 2031 roku i może liczyć na… Androida 21. Oczywiście, w dalszym ciągu nie będą to siedmioletnie aktualizacje ze sztandarowych serii Galaxy S i Galaxy Z, natomiast i tak to robi ogromne wrażenie.