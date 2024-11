Gry na Samsungu Galaxy S25 będą śmigać jak nigdy dotąd. Koreańczycy szykują coś świetnego

Co to oznacza? Wiele gier – szczególnie tych bardziej wymagających (obciążających układ graficzny) ma wbudowane ograniczniki do 60 kl./s, aby smartfon nie nagrzewał się do granic możliwości (wyższa temperatura powoduje tzw. throttling, czyli ograniczenie wydajności). Natomiast Samsung na Galaxy S25 działający z procesorem Snapdragon 8 Elite będzie mógł generować dodatkowe klatki za pomocą AI, poprawiając wydajność i płynność przy podobnym obciążeniu sprzętowym. To coś w stylu DLSS 3 znanego z kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000.