Znamy datę najważniejszej premiery przyszłego roku. Polecisz do innej galaktyki

Samsung Galaxy S24 był nowym otwarciem producenta na sztuczną inteligencję i na możliwości fotograficzne. Chwilę po premierze wszyscy byli w szoku, jak Samsung płynnie zaadaptował do swoich urządzeń rozwiązania, które nawet rok po premierze nie trafiły jeszcze do wszystkich innych producentów. Tłumaczenie rozmów na żywo, podsumowanie artykułów internetowych z poziomu przeglądarki, Circle to Search, a do tego cała masa algorytmów poprawiających zdjęcia.