Z Galaxy S25 ułożysz w tęczę. Oto pełna lista kolorów

Nowe telefony Samsunga spodziewane są w styczniu 2025 roku i przypuszcza się, że mogą być wyposażone wyłącznie przez procesor Snapdragon 8 Elite - bez dotychczasowego Exynosa obecnego w wariantach podstawowym i Plus. S25 i S25 Plus mogą zachować ten sam system kamer, co ich poprzednicy, podczas gdy S25 Ultra ma oferować ultraszerokokątny aparat 50 MP. Wygląda również na to, że wszystkie trzy telefony będą oferować ten sam rozmiar baterii i prędkości ładowania, co seria Galaxy S24. Na pokładzie S25 znajdziemy Androida 15 z One UI 7.