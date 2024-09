Samsung Galaxy S25+ nadchodzi. Te elementy mają go odróżnić od reszty

Bateria pozostaje bez zmian - 4900 mAh, co oznacza, że żywotność będzie podobna do poprzednika. No chyba, że nowy procesor i ekran okażą się dużo bardziej energooszczędne. Dla niektórych to może być rozczarowanie, zwłaszcza że konkurencja coraz częściej stawia na większe ogniwa, a przecież nikt nie lubi ciągle szukać gniazdka do ładowania.