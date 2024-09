Sen o zwijanym smartfonie trwa. Samsung szykuje bombę

Wiem, że połowa sprzętów, jakie w tej chwili używam nawet nie śniła się scenarzystom Star Treka, ale jednak zwijany smartfon jest czymś, co rozpala moją ciekawość. Pierwsze pogłoski o tym telefonie zaczęły rozchodzić się po internecie zanim dołączyłem do Spider's Web, a to było już jakiś czas temu. Na różnych relacjach widzieliśmy Galaxy Z Roll, bo tak miało się nazywać urządzenie, które ostatecznie nie weszło do produkcji. W międzyczasie swój składany smartfon pokazało Oppo, a później Motorola. W międzyczasie odkryto rysunki patentowe, które miały pokazywać jak działa ekran ekstrawaganckiego telefonu z rodziny Galaxy, wystarczyło posmyrać go po pleckach, żeby się rozwinął lub zwinął. Nic jednak nie zapowiadało tego, że prace są zaawansowane.