Tak ma działać zwijany telefon Samsunga. Czuję się jak w Star Treku

Jedno urządzenie, by zastąpić wszystkie inne. Tak można podsumować rysunki patentowe, do których udało się dotrzeć redakcji Galaxy Club. Przedstawiają one działanie zwijanego smartfona. Samsung już kiedyś mierzył się z tematem zwijanych smartfonów, a internet oszalał z radości, gdy po raz pierwszy zobaczył zapowiedź Galaxy Z Roll, bo tak miało się nazywać to urządzenie. Jednak premiera ostatecznie nie doszła do skutku. Tymczasem swój zwijany smartfon zaprezentowało Oppo, ale to był pokaz możliwości, a nie urządzenie gotowe do sprzedaży. Od tego czasu panowała cisza w temacie tego typu urządzeń. Wprawdzie na tegorocznych targach CES w Las Vegas Samsung zaprezentował składany i zwijany ekran OLED, to nic nie wskazywało na to, że taka technologia jest brana pod uwagę w poważnych zastosowaniach.