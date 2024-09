Huawei namieszał na rynku smartfonów. Miliony klientów rzuciły się na ten model

Tak jak można było się spodziewać, nowy Huawei nie będzie należał do najtańszych propozycji. Najbardziej podstawowa wersja 16/256 GB kosztuje aż 20 000 juanów (ok. 10 900 zł), najdroższa zaś 24 000 juanów (ok. 13 000 zł). Mate XT Ultimate jak na razie dostępny będzie tylko na dalekim wschodzie i nic nie wskazuje na to, aby wyszedł spoza Chin. Wiadomo, że elektronika w Państwie Środka jest dużo tańsza, więc gdyby trafił do Europy, to cena mogłaby być naprawdę wysoka.