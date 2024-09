iPhone 16 vs Samsung Galaxy S24. Król Androida trzyma się mocno

Zaczynając od ekranów, to w tej kwestii można zauważyć pewne odmienności. iPhone 16 Pro Max ma trochę większy wyświetlacz o przekątnej 6,9”, z kolei Samsung został wyposażony w 6,8-calowy panel. W obu smartfonach producenci stosują matryce OLED LTPO pracujące przy zmiennej częstotliwości odświeżania na poziomie 1-120 Hz. Maksymalna jasność w iPhonie to 2000 nitów, w Samsungu z kolei to aż 2600 nitów. Propozycja Koreańczyków również oferuje wyższą rozdzielczość WQHD+ i zagęszczenie 505 pikseli na cal, z kolei w 16 PM jest to 460 ppi. Nie zauważycie tego gołym okiem.