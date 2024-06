Assassin’s Creed Mirage na iPhonie - recenzja. Telefon został zasztyletowany

Jednocześnie ten sam Mirage jest dowodem na to, jak świetnie mobilna rozgrywka może się uzupełniać z tą stacjonarną. Gram w najnowsze Assassin’s Creed na PS5, potem wychodzę z mieszkania, wsiadam do autobusu i kontynuuję rozgrywkę tam, gdzie ją przerwałem, ale już natywnie na telefonie. Kilka lat temu brzmiałoby to jak science fiction. Ubisoft oferuje to tu i teraz, chociaż pod względem płynności jest przestrzeń do poprawy.