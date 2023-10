Assassin’s Creed Mirage: wycięli narośl, zostawili mięsko - recenzja

Zmieniło się też zastosowanie pasku skupienia, którego na początku nie ma wcale. W toku gry się go odblokowuje, ale nie po to, by zadawać mocniejsze ciosy po wykryciu, tylko po to, by po cichu eliminować wrogów w sytuacji, gdy podstawowe metody zawodzą. Do tego mamy oczywiście tryb widzenia przez ściany (dezaktywuje się dopiero w biegu) i dostęp do orła, który oznacza sekretne wejścia do danej areny, może wykrywać klucze z oddali i pomaga w oznaczaniu wrogów.