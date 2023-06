Nie jedno, a trzy nowe Assassin's Creed. Seria dostanie grę FPP

Od pierwszej odsłony Assassin's Creed seria ewoluowała tak znacznie, że równie dobrze mogłaby być wydawana pod zupełnie innym szyldem. Jej korzenie koncentrowały się na cichych zabójstwach i ucieczkach, podczas gdy ostatnie trzy odsłony to już pełnowymiarowe produkcje action RPG z otwartym światem i setkami przeciwników do pokonania. Nie każdemu się to podoba.