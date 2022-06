W Assassin’s Creed Origins zagrasz nawet na smartfonie. Oto gry, które trafią do GamePassa w czerwcu 2022

Dla poszukujących zabawy w przestrzeni kosmicznej Microsoft ma aż dwie gry w tym miesiącu. Pierwsza to Chorus, zbierająca świetne opinie gra, w której możemy się sprawdzić jako pilot kosmicznego myśliwca, oraz Spacelines from the Far Out, czyli kreskówkowa, proceduralnie generowana gra kooperacyjna, w której zarządzamy kosmicznymi liniami lotniczymi.