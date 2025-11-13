REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Motoryzacja

Polacy latają na potęgę. Jesteśmy w czołówce

Ruch lotniczy w Europie znów rośnie. Polska jest wśród liderów wrześniowego wzrostu pasażerskiego.

Marcin Kusz
Lotniczy boom w Europie. Polska wśród zwycięzców
REKLAMA

Wschodnia część Europy odzyskuje przewagę w ruchu lotniczym. Polska znalazła się w ścisłej czołówce krajów, które odnotowały największy wzrost liczby pasażerów. I to pomimo inflacji, zawirowań gospodarczych i dronów nad lotniskami.

REKLAMA

Polska jednym z liderów powietrznego ożywienia

Według najnowszych danych podanych przez ACI Europe ruch pasażerski w Europie wzrósł o 3,6 proc., a głównymi motorami tego zjawiska okazały się kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Polska znalazła się na drugim miejscu zestawienia z imponującym wynikiem +13,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Wyprzedziła nas tylko Słowacja (+14,7 proc.), tuż za nami uplasowała się Słowenia i Rumunia.

Warto zaznaczyć, że wiele dużych, zachodnioeuropejskich rynków zanotowało całkiem spore spadki. Francja i Wielka Brytania, czyli dwaj powietrzni giganci, odnotowały ujemne dynamiki (-1 proc. i -0,3 proc.). Wygląda więc na to, że to właśnie Europa Środkowo-Wschodnia staje się nowym centrum ożywienia lotniczego.

Kto jeszcze zyskuje, a kto zwalnia?

Choć cały kontynent notuje umiarkowany wzrost popularności lotów pasażerskich, to niestety nie wszędzie sytuacja wygląda równie optymistycznie. W krajach spoza Unii Europejskiej rozwój rynku jest wręcz spektakularny – wrzesień przyniósł tam wzrost na poziomie 8,3 proc., czyli ponad dwa razy większy niż średnia europejska. To przede wszystkim zasługa takich państw jak Mołdawia (+45,5 proc.), Izrael (+32,2 proc.), czy Gruzja (+15,6 proc.).

Na drugim biegunie znajdują się jednak kraje bałtyckie i nordyckie. Estonia, Łotwa i Islandia notują spadki, co może mieć związek z lokalnymi kryzysami gospodarczymi, migracją przewoźników lub rosnącą konkurencją tanich linii z sąsiednich państw.

Triumf Turcji, kłopoty Paryża

Wśród dużych europejskich lotnisk bezkonkurencyjne okazało się Sabiha Gokcen w Stambule, które zwiększyło ruch aż o 28,1 proc. W tej samej kategorii znalazły się również lotnisko w Monachium (+6,7 proc.) oraz główny port Stambułu (+5% proc.). Tymczasem Paryż-Charles de Gaulle jako jedyne z największych lotnisk odnotowało spadek (-1,3 proc.), co wpisuje się w ogólną tendencję osłabienia francuskiego rynku.

Niezwykle ciekawie wygląda również sytuacja mniejszych portów lotniczych. Te obsługujące mniej niż milion pasażerów miesięcznie zanotowały wzrost na poziomie 7,8 proc., jednak wciąż nie powróciły do poziomów sprzed pandemii. Nadal brakuje im średnio jednej piątej pasażerów w porównaniu z 2019 r.

Transport towarów? Rekordy po cichu

Choć to pasażerowie przyciągają największą uwagę mediów, to lotniczy transport cargo również ma powody do dumy. Wrzesień przyniósł wzrost przewozów towarowych o 4,3 proc., co plasuje ten sektor aż 17,6 proc. powyżej poziomu sprzed pandemii. Wśród liderów znalazły się Liege (+14,3 proc.), Madryt (+9,4 proc.) i Kolonia (+2,6 proc.). To dowód na to, że lotnictwo to nie tylko podróże wakacyjne i biznesowe. To także kręgosłup światowych łańcuchów dostaw.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Europa nadal chce latać, a Polska znajduje się w awangardzie tego powrotu. Mimo rosnących cen, kryzysów energetycznych i lokalnych zawirowań, pasażerowie wracają do samolotów. Jeśli tendencja się utrzyma, sezon zimowy może okazać się równie silny jak lato. Wszystko jednak zależy od stabilności gospodarczej i braku nowych zakłóceń – zwłaszcza tych związanych z bezpieczeństwem, jak coraz częstsze przypadki obserwacji dronów w pobliżu lotnisk. Jeśli uda się je opanować, Polska może jeszcze długo utrzymywać się w gronie liderów europejskiego nieba.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Przemyslaw Szablowski / Shutterstock

REKLAMA
Marcin Kusz
13.11.2025 06:10
Tagi: LotniskalotypolskaSamoloty
Najnowsze
6:05
Wojsko Polskie kupi broń mikrofalową i lasery. Są pierwsze szczegóły
Aktualizacja: 2025-11-13T06:05:00+01:00
6:00
Uratują nas autobusy bez kierowców. W Polsce już to testują
Aktualizacja: 2025-11-13T06:00:00+01:00
21:12
Jak sprawdzić czyjąś lokalizację? Najlepsze sposoby
Aktualizacja: 2025-11-12T21:12:45+01:00
20:00
Potężna nowość od twórców Steama. Ten klocek to twój nowy komputer
Aktualizacja: 2025-11-12T20:00:13+01:00
19:02
Nowa metoda płatności na Allegro. Już nie potrzebujesz BLIK-a
Aktualizacja: 2025-11-12T19:02:02+01:00
18:29
Samsung, który składa się jak żaden inny. Wiemy, jaki i kiedy będzie
Aktualizacja: 2025-11-12T18:29:31+01:00
17:53
Miałem w ręku fotograficznego potwora. Huawei Pura 80 Ultra nie bierze jeńców
Aktualizacja: 2025-11-12T17:53:15+01:00
17:15
Apple wciśnie ci nowy głośnik. Nie tylko do słuchania
Aktualizacja: 2025-11-12T17:15:22+01:00
16:49
Nadchodzi AirTag 2. Lepiej wstrzymaj się z zakupem
Aktualizacja: 2025-11-12T16:49:20+01:00
16:07
Black Friday bez stresu: nasze sprawdzone sposoby, by uniknąć pułapek i kupić taniej
Aktualizacja: 2025-11-12T16:07:16+01:00
15:52
Mapy Google już nie pożerają baterii. Ale tylko u wybranych
Aktualizacja: 2025-11-12T15:52:53+01:00
15:19
Microsoft cię przekupi, żebyś nie pobierał Chrome'a. Dasz się przekonać?
Aktualizacja: 2025-11-12T15:19:56+01:00
14:37
Samsung Galaxy S26 będzie potężny. Szykuje się dobry rok w telefonach
Aktualizacja: 2025-11-12T14:37:09+01:00
13:45
Największa umowa w historii kolei. Damy miliardy na piętrowe pociągi
Aktualizacja: 2025-11-12T13:45:57+01:00
13:39
Kupujesz jeden TV Samsunga, dostajesz dwa. Mocna promocja
Aktualizacja: 2025-11-12T13:39:00+01:00
12:57
MediaMarkt z wyjątkową promocją. Oddaj TV, weź rabat i pomóż innym
Aktualizacja: 2025-11-12T12:57:09+01:00
12:38
3I/Atlas przemówił. Mamy pierwszy sygnał radiowy z komety
Aktualizacja: 2025-11-12T12:38:52+01:00
12:21
Szef Windowsa zdradził plan na przyszłość. Użytkownicy są wściekli
Aktualizacja: 2025-11-12T12:21:06+01:00
11:38
Blik w euro z zagranicy. Jest przełom, ucywilizujemy Europę
Aktualizacja: 2025-11-12T11:38:46+01:00
9:41
Roomba jak Nokia. Dawniej król, teraz ma problem do sprzątnięcia
Aktualizacja: 2025-11-12T09:41:25+01:00
9:28
Ryanair znów droższy. Po kieszeni dostali miłośnicy widoków
Aktualizacja: 2025-11-12T09:28:27+01:00
9:14
Świetna nowość w Google Play. Już wiemy która appka męczy smartfon
Aktualizacja: 2025-11-12T09:14:50+01:00
8:11
Windows wkurza już nawet twórców. Autor menadżera zadań rozlicza MS
Aktualizacja: 2025-11-12T08:11:06+01:00
7:46
Monitor PlayStation do PS5 i PC. Trzyma pada, ale panel ironiczny
Aktualizacja: 2025-11-12T07:46:37+01:00
7:38
Fala obniżek na Allegro Black Weeks. Świetne promocje na elektronikę i AGD
Aktualizacja: 2025-11-12T07:38:09+01:00
7:32
Apple ma skarpetę za 1100 zł. To kpina, ale i tak się wyprzedała
Aktualizacja: 2025-11-12T07:32:01+01:00
6:30
Polski język jednak nie jest taki świetny dla AI. Microsoft dementuje
Aktualizacja: 2025-11-12T06:30:00+01:00
6:20
Słońce daje popalić. Możemy stracić dostęp do łączności
Aktualizacja: 2025-11-12T06:20:00+01:00
6:10
Hodują sieci ludzkich neuronów. “To będą komputery przyszłości”
Aktualizacja: 2025-11-12T06:10:00+01:00
17:26
Projekt futurystycznego miasta upada. Kasa topnieje, a wizja się sypie
Aktualizacja: 2025-11-11T17:26:19+01:00
16:49
Chińskie macki sięgają naprawdę daleko. Skala jest przerażająca
Aktualizacja: 2025-11-11T16:49:27+01:00
16:40
Dlaczego w Polsce nie może być ładnie? Łatwo pozwalamy na paskudztwo
Aktualizacja: 2025-11-11T16:40:00+01:00
16:30
Nowy żart o niewiernej żonie. Nie jest śmieszny, jest straszny
Aktualizacja: 2025-11-11T16:30:00+01:00
16:20
Kometa 3I/Atlas mogła się właśnie rozpaść. Albo odpaliła silniki przed dalszą podróżą
Aktualizacja: 2025-11-11T16:20:00+01:00
16:00
Panele fotowoltaiczne stały się polskim symbolem. Zaskakująco szybko, prawda?
Aktualizacja: 2025-11-11T16:00:00+01:00
15:34
Gry Nintendo po polsku. Piękny prezent na Dzień Niepodległości
Aktualizacja: 2025-11-11T15:34:01+01:00
10:55
Windows 11 jak Android. Mała ikonka baterii, a zmiana wielka
Aktualizacja: 2025-11-11T10:55:00+01:00
8:33
Metro poza Warszawą coraz bliżej. Są chętni do kopania tunelu
Aktualizacja: 2025-11-11T08:33:00+01:00
7:31
AliExpress uruchamia promocję z okazji Singles Day. Wybraliśmy najciekawsze bestsellery
Aktualizacja: 2025-11-11T07:31:03+01:00
7:22
Na Marsie dzieje się coś złego. NASA wysyła dwie sondy
Aktualizacja: 2025-11-11T07:22:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA