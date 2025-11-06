REKLAMA
Nie pobierzesz karty pokładowej na telefon. Ryanair zmienia zasady

Ryanair szykuje rewolucję w odprawach. Od 12 listopada 2025 r. będzie wymóg wykonania jej online. Żeby tego było mało, popularny przewoźnik zrezygnuje z możliwości pobierania kart pokładowych na telefon. 

Albert Żurek
Ryanair odprawa online wymóg
Irlandzka linia lotnicza chce ograniczyć korzystanie z klasycznych, papierowych kart pokładowych do minimum. Wbrew temu, co powtarza wiele mediów i źródeł, firma nie rezygnuje z możliwość korzystania z papieru i nie wprowadza wymogu posiadania telefonu w celu wejścia na pokład samolotu. Mimo wszystko zmiany będą zauważalne i warto o nich wiedzieć.

Ryanair zmienia kluczowe zasady co do korzystania z kart pokładowych i odpraw

Wraz z wejściem w życie nowych zasad Ryanair wprowadzi zmianę dotyczącą sposobu korzystania z elektronicznych kart pokładowych. Dotychczas była możliwość pobrania dokumentu w formacie PDF za pośrednictwem strony internetowej przewoźnika. Od 12 listopada nie będzie można pobrać karty pokładowej do pamięci telefonu.

Co zatem dostajemy w zamian? To, z czego mogliśmy korzystać dotychczas - aplikacji mobilnej Ryanair, która będzie kluczowa w realizowaniu odprawy online. Po jej wykonaniu karta pokładowa pojawi nam się bezpośrednio w oprogramowaniu, w dedykowanej zakładce. Z kart możemy skorzystać w aplikacji albo dodać je do portfela mobilnego w telefonie (Google Wallet, Apple Wallet, Samsung Wallet) i móc wywołać kartę w prosty sposób, bez potrzeby uruchamiania aplikacji.

Zmiana dotyczy głównie osób, które wykonywały odprawę za sprawą strony internetowej. Użytkownik wciąż może skorzystać z tej metody, lecz karta pokładowa będzie czekała w aplikacji, po zalogowaniu się do konta. Ale to nie tak, że po wykonaniu odprawy przez internet musimy pobrać aplikację Ryanair na swój telefon. Możemy to zrobić i jest to z pewnością wygodne, ale nie ma tu mowy o cyfrowym wykluczeniu.

12 listopada wchodzi obowiązek odprawy online. A nie korzystania z cyfrowych kart pokładowych

Jeszcze raz to powtórzę - 12 listopada Ryanair nie kończy z papierowymi kartami pokładowymi. Rezygnuje z darmowej odprawy na lotnisku, która od teraz będzie kosztować nawet 55 euro (ok. 230 zł) na rzecz odpraw online. Ci, którzy nie mają smartfona (zgubią go, lub ten się wyładuje), a wykonają odpowiednio wcześniej odprawę przez internet, wciąż mogą skorzystać z papierowych kart.

Wykonanie tego kroku upoważnia podróżującego linią Ryanair do odebrania bezpłatnej papierowej karty pokładowej na lotnisku. Na lotniskach wciąż będą dostępne stanowiska odpraw i sprzedaży biletów. Co, jeśli zgubimy telefon lub ten się wyładuje po przejściu kontroli bezpieczeństwa? Wtedy dane będą już w systemie i przy bramce odlotów pracownicy Ryanair udzielą pasażerowi pomocy.

Słabe WiFi lub dostępu do internetu mobilnego też nie będzie problemem. Jeśli wykonamy odprawę przez internet, cyfrowa karta pokładowa ma być dostępna w trybie offline w aplikacji Ryanair. Z rozwiązania można też skorzystać bez internetu w portfelu mobilnym Google Wallet, Apple Wallet lub Samsung Wallet.

Tylko ci, którzy nie odprawią się przez internet przed przybyciem na lotnisko, będą musieli uiścić opłatę za odprawę na miejscu. Papierowe karty pokładowe zatem zostają, ale od 12 listopada 2025 r. zostają znacząco ograniczone. W dalszym ciągu lecąc z Maroka będzie dostępna wydrukowana karta, którą można uzyskać po okazaniu cyfrowej wersji.

Obrazek: amilpetran / Shutterstock

Albert Żurek
06.11.2025 13:45
Tagi: AplikacjeRyanairSamoloty
