Będzie WiFi w tanich liniach lotniczych. Super, ale o Netfliksie zapomnij

Internet na pokładach samolotów to dotychczas był przywilej nielicznych, głównie tych droższych linii. Niebawem rozwiązanie trafi do oferty taniego przewoźnika - Wizz Air. 

Albert Żurek
WiFi Wizz Air
Węgierska linia lotnicza znana z przystępnych cenowo biletów działająca na większości polskich lotnisk w listopadzie ruszy z testem usługi WiFi na pokładzie. W grudniu natomiast zostanie udostępniona inna opcja stworzona dla tych, którzy chcą bardziej komfortowo podróżować Wizz Airem.

WiFi na pokładzie Wizz Air stanie się rzeczywistością. Już w listopadzie

Jak informuje serwis Fly4Free, Wizz Air ma w planach dwie nowe usługi. Pierwsza, znacznie bardziej ekscytująca to wcześniej wspominane WiFi na pokładzie samolotów tego przewoźnika. Możliwość połączenia się z internetem podczas lotów w Europie powoli staje się standardem - taką opcję dają m.in. Air France, Lufthansa, Turkish Airlines, ale tak naprawdę duża część pasażerów pozostaje bez dostępu do sieci.

Szczególnie tanich linii lotniczych, które nie stawiają na maksymalny komfort, a cenę. Wizz Air przełamie tę barierę usługą nazwaną Wizz Play. Ta zostanie uruchomiona w formie planu pilotażowego już w listopadzie.

Usługa będzie jednak mocno ograniczona. Pasażerowie na pokładzie samolotu skorzystają wyłącznie z określonych funkcji - głównie komunikatorów internetowych takich jak Messenger i WhatsApp - najprawdopodobniej tylko w formie tekstowej. Rozwiązanie nie pozwoli na uzyskanie dostępu do serwisów internetowych, usług streamingowych takich jak Netflix czy YouTube. 

Użytkownicy będą mogli też zamawiać jedzenie i napoje z poziomu własnego telefonu oraz skorzystać z biblioteki seriali i filmów, które obejrzą na swoich urządzeniach. Oczywiście tak jak wszystko w tanich liniach lotniczych usługa Wizz Play ma być płatna dodatkowo. Obecnie nie znamy cen, jakie będą obowiązywać za usługę. Funkcja wystartuje początkowo w Wielkiej Brytanii, na pięciu samolotach. Z czasem powinna zostać udostępniona dla większej liczby samolotów oraz połączeń.

Miejmy nadzieję, że opcja trafi do Polski. Nasz rodzimy LOT już wcześniej ogłosił, że również pozwoli na połączenie się z siecią WiFi podczas lotów długodystansowych.

Wizz Air pozwoli ci się pozbyć pasażera obok. Za dopłatą

Poza tym Wizz Air w grudniu wprowadzi nową usługę: Wizz Class. Niech was ta nazwa nie zmyli - rozwiązanie ma mało wspólnego z biznes klasą czy pierwszą klasą. Usługa będzie działać w taki sposób, że umożliwi pasażerowi zablokowania środkowego miejsca w kilku pierwszych rzędach w samolocie. Oznacza to, że klient nie będzie miał nikogo bezpośrednio obok, co w teorii powinno zwiększyć komfort podróży. 

Obecnie nie znamy cennika nowej usługi. Wiemy jednak, że wystartuje już w grudniu. Także w Polsce - będzie dostępna na większości lotów obsługiwanych przez lotnisko w Warszawie. Ale też i innych miast: Bukareszt, Budapeszt, Rzym oraz Londyn.

Albert Żurek
29.10.2025 16:22
Tagi: SamolotyWizz Air
