REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Rosyjski samolot nad Bałtykiem. Polska reaguje błyskawicznie

Rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 zbliżył się we wtorek do polskiej strefy nad Morzem Bałtyckim, lecąc bez planu lotu i z wyłączonym transponderem. Do akcji wkroczyły polskie myśliwce MiG-29, przechwytując i eskortując maszynę.

Marcin Kusz
Rosja prowokuje? Polskie lotnictwo przechwyciło maszynę rozpoznawczą
REKLAMA

We wtorek nad Bałtykiem doszło do groźnego incydentu. Rosyjski samolot zwiadowczy Ił-20, znany ze wcześniejszego wykorzystywania w operacjach szpiegowskich, pojawił się w międzynarodowej przestrzeni powietrznej w pobliżu polskiej strefy powietrznej. Maszyna poruszała się bez uprzednio zgłoszonego planu lotu, a jej transponder, czyli urządzenie pozwalające na identyfikację przez kontrolerów, był wyłączony.

REKLAMA

Taka konfiguracja lotu stanowi poważne wyzwanie dla systemów bezpieczeństwa NATO. W odpowiedzi na nietypowe zachowanie rosyjskiej maszyny, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP wysłało w powietrze parę dyżurną MiG-29, które dokonały identyfikacji wizualnej i eskortowały Iła-20 z rejonu.

Nie pierwszy taki przypadek. Rosja testuje granice

Nie jest to odosobniony przypadek. W ciągu ostatnich miesięcy doszło do kilku podobnych sytuacji. W lutym polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez rosyjski samolot rozpoznawczy Su-24MR, w maju brytyjskie myśliwce Typhoon, które stacjonują obecnie w Malborku w ramach operacji Chessman, przechwyciły rosyjski samolot zbliżający się do granic przestrzeni powietrznej NATO. Ostatnio bardzo głośno było o rosyjskich dronach, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną, a część z nich musiała zostać zestrzelona.

Każda z takich akcji wymusza gotowość bojową i może doprowadzić do eskalacji napięcia. Manewry Rosji bywają trudne do przewidzenia, a ich powtarzalność sugeruje celowe testowanie reakcji państw członkowskich Sojuszu.

Bałtyk pod presją. Wojna hybrydowa trwa

Incydenty powietrzne nad Morzem Bałtyckim wpisują się w szerszy obraz wojny hybrydowej prowadzonej przez Moskwę. W ostatnich miesiącach rosyjskie okręty były podejrzewane o uszkodzenie podmorskich kabli energetycznych należących do państw NATO, które łączą Polskę ze Szwecją. Nie zapomnijmy także o licznych atakach na naszą infrastrukturę krytyczną, jak niedawna sytuacja ze stacją LNG czy oczyszczalnią na Podkarpaciu. W tych przypadkach za atakami stali prorosyjscy hakerzy.

Rosja wykorzystuje także inne narzędzia destabilizacji, w tym zakłócanie sygnału GPS nad państwami bałtyckimi. Stwarza to bezpośrednie zagrożenie dla samolotów cywilnych. Takie działania prowadzą do rosnącego napięcia w regionie i wymuszają zwiększoną obecność sił NATO – zarówno w powietrzu, jak i na morzu.

Polska pozostaje w gotowości

Choć rosyjski samolot nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej, reakcja Sił Powietrznych RP była natychmiastowa. Eskorta, identyfikacja i monitorowanie przebiegły zgodnie z procedurami NATO, a maszyna opuściła rejon bez dalszych incydentów.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Dowództwo Operacyjne zapewnia, że polskie siły zbrojne pozostają w pełnej gotowości operacyjnej, gotowe odpowiedzieć na każde zagrożenie – także to, które nie jest otwartym aktem agresji, ale stanowi element szerszej gry geopolitycznej.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Dowództwo Operacyjne RSZ / X

REKLAMA
Marcin Kusz
29.10.2025 11:22
Tagi: natopolskaRosjaSamoloty
Najnowsze
11:22
Rosyjski samolot nad Bałtykiem. Polska reaguje błyskawicznie
Aktualizacja: 2025-10-29T11:22:46+01:00
10:35
NASA przebiła barierę dźwięku. Bez huku, ale z rozmachem
Aktualizacja: 2025-10-29T10:35:00+01:00
9:57
Nie chcą szybkiego internetu, bo kłuje w oczy. "Cofamy się o wiek"
Aktualizacja: 2025-10-29T09:57:58+01:00
9:17
Ślady życia poza Drogą Mleczną. Aż włos się jeży
Aktualizacja: 2025-10-29T09:17:29+01:00
8:34
OpenAI porzuca aureolę. Teraz gra w to samo co Google i spółka
Aktualizacja: 2025-10-29T08:34:54+01:00
6:47
ChatGPT bawi się w psychologa. "Potrafi wykrywać i reagować"
Aktualizacja: 2025-10-29T06:47:00+01:00
6:45
Windows naprawi ci komputer. Niebieski ekran przestaje straszyć
Aktualizacja: 2025-10-29T06:45:00+01:00
6:39
Najlepszy Xiaomi bez świetnego dodatku. I tak będziesz go chciał
Aktualizacja: 2025-10-29T06:39:00+01:00
5:57
Nietypowa instalacja na dachu kościoła. "Ksiądz pogodził zwaśnione Polski"
Aktualizacja: 2025-10-29T05:57:00+01:00
5:48
Stworzyli system bez ikon. "Możesz wyrazić swoje intencje"
Aktualizacja: 2025-10-29T05:48:00+01:00
18:43
Apple wyrzuci przyciski z iPhone'a. Już nie mogę się doczekać
Aktualizacja: 2025-10-28T18:43:45+01:00
17:44
Nowy Battlefield za darmo. Odpalaj konsolę
Aktualizacja: 2025-10-28T17:44:30+01:00
17:07
Odstawiam iPhone'a. Oppo Find X9 Pro jest znacznie lepszy do zdjęć
Aktualizacja: 2025-10-28T17:07:28+01:00
17:04
7500 mAh w smartfonie. OPPO Find X9 idzie po iPhone'a i Xiaomi
Aktualizacja: 2025-10-28T17:04:27+01:00
17:02
Wyrzuć iPhone'a. Oppo Find X9 uderza z liścia
Aktualizacja: 2025-10-28T17:02:31+01:00
16:03
WhatsApp ze świetną nowością. Klik i telefon odżywa
Aktualizacja: 2025-10-28T16:03:48+01:00
15:16
Kometa 3I/ATLAS wprawia astronomów w osłupienie. To nie powinno tam istnieć
Aktualizacja: 2025-10-28T15:16:26+01:00
14:15
Jak odzyskać wiadomości z WhatsAppa, także te usunięte i stare?
Aktualizacja: 2025-10-28T14:15:58+01:00
13:42
Samsung Pay już w Polsce. Telefony i zegarki Galaxy z nową metodą płatności
Aktualizacja: 2025-10-28T13:42:58+01:00
13:13
Znowu oszukują na Rafała Brzoskę. Mam nadzieję, że zrobi Facebookowi piekło
Aktualizacja: 2025-10-28T13:13:25+01:00
12:54
Takiego Samsunga jeszcze nie widziałeś. Ale musisz wziąć kredyt
Aktualizacja: 2025-10-28T12:54:30+01:00
12:09
Spadła ci na dom rakieta wojskowa? 200 tys. zł się należy 
Aktualizacja: 2025-10-28T12:09:48+01:00
12:05
Jak zainstalować WhatsApp na telefonie i komputerze? Instrukcja krok po kroku
Aktualizacja: 2025-10-28T12:05:03+01:00
11:57
Kasa samoobsługowa jak sąd. Już nie oszukasz, ale i unikniesz bycia oszukanym
Aktualizacja: 2025-10-28T11:57:21+01:00
10:35
Szef OpenAI żąda mocy 20 elektrowni Bełchatów. Szaleństwo
Aktualizacja: 2025-10-28T10:35:13+01:00
9:49
Nowy Xbox ma działać jak komputer. Microsoft zjada własny ogon
Aktualizacja: 2025-10-28T09:49:06+01:00
9:20
Plecaki ewakuacyjne zalały sklepy. Generał: "To głupota"
Aktualizacja: 2025-10-28T09:20:52+01:00
8:44
Elon Musk zrobił własną Wikipedię. Kradnie i kłamie
Aktualizacja: 2025-10-28T08:44:58+01:00
7:19
Telefony dla graczy tańsze o pół tysiąca. W promocji są też świetne pady
Aktualizacja: 2025-10-28T07:19:56+01:00
6:18
Apacze, F-35 i tarcza na drony. Holandia i Polska zacieśniają sojusz
Aktualizacja: 2025-10-28T06:18:51+01:00
6:18
Polski algorytm czyta chromosomy. To naukowy majstersztyk
Aktualizacja: 2025-10-28T06:18:02+01:00
6:17
Europa szykuje się na kosmiczny kataklizm. Zegar już tyka
Aktualizacja: 2025-10-28T06:17:22+01:00
6:16
Bateria, która zaskoczy kierowców. Skończy się hejt na elektryki
Aktualizacja: 2025-10-28T06:16:39+01:00
6:11
iPad Pro z M5 w praktyce. Jedno widać od razu: jest moc
Aktualizacja: 2025-10-28T06:11:00+01:00
21:55
iPhone zrobi kopię zapasową, jakiej nie miałeś. Apple wreszcie luzuje
Aktualizacja: 2025-10-27T21:55:57+01:00
21:01
Apple odkrył, że 8 GB RAM to za mało. Ale i tak każe ci czekać
Aktualizacja: 2025-10-27T21:01:57+01:00
20:37
Microsoft uspokaja. Twój Windows 11 nie jest zepsuty
Aktualizacja: 2025-10-27T20:37:05+01:00
20:08
OnePlus 15 absolutnie mnie oczarował. Biorę zamiast iPhone'a
Aktualizacja: 2025-10-27T20:08:13+01:00
19:41
Młodzi nie jeżdżą pociągami. Powód totalnie mnie rozbroił
Aktualizacja: 2025-10-27T19:41:07+01:00
19:19
Samsung z ogromnymi zmianami. Nie poznasz swojego telefonu
Aktualizacja: 2025-10-27T19:19:22+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA