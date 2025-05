Rosjanie chcieli naruszyć przestrzeń NATO. Wystartowały myśliwce z Malborka

Chociaż do naruszenia przestrzeni powietrznej NATO ostatecznie nie doszło, przechwycenie maszyny przez brytyjskie Typhoony to kolejny dowód na prowokacyjne loty zwiadowcze rosyjskiego lotnictwa w regionie Bałtyku. Dla Polski i całego Sojuszu to przypomnienie, że czujność – także nad naszym niebem – musi być nieustanna.