Nowa polska broń wypróbowana nad Bałtykiem. Gladius pokazał moc

W czasach, gdy zagrożenia są bardziej dynamiczne niż kiedykolwiek, systemy takie jak Gladius to nie tylko krok naprzód – to przeskok technologiczny. Polska armia zyskuje zdolność do precyzyjnego, szybkiego i stosunkowo taniego eliminowania celów w trudnym środowisku walki. A co najważniejsze – zyskuje system stworzony i rozwijany w kraju, przez polskich inżynierów i specjalistów, dostosowany do naszych potrzeb i warunków.