Wojsko Polskie dostanie drony kamikadze. Jest gigantyczny kontrakt

Amunicja krążąca Warmate to innowacyjny system bezzałogowy, który łączy w sobie zdolności rozpoznawcze drona z precyzją uderzeniową pocisku. W praktyce oznacza to, że operator może najpierw wykorzystać Warmate do obserwacji terenu, identyfikacji potencjalnych celów, a następnie, w razie potrzeby, skierować go do ataku. Warmate stanowi alternatywę dla przeciwpancernych pocisków kierowanych posiadając zdolność do operowania w znacznie większym promieniu.