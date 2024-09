Oto najnowszy polski dron uderzeniowy. Bez problemu sięgnie Moskwy

Warmate 50 to prawdziwy kolos wśród dronów uderzeniowych. Jego zasięg ma sięgać aż 1000 km. To oznacza, że teoretycznie mógłby bez problemu dosięgnąć całego obszaru metropolitalnego Moskwy (z Białegostoku do centrum Moskwy w linii prostej jest nieco mniej niż 980 km). Co więcej, dron ma być wyposażony w potężną, 50-kilogramową głowicę bojową. To czyni go poważnym zagrożeniem dla wszelkiego rodzaju celów, od obiektów wojskowych po infrastrukturę.