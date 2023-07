Oto przyszłość polskiego wojska. Ten robot będzie wspierać żołnierzy i bronić granic

Ćwiczenia FEX to zaproszenie ze strony Sił Zbrojnych RP do dialogu między dowódcami wojskowymi i dostawcami najnowocześniejszych, często futurystycznych rozwiązań dla wojska. Przyczyniają się także do pracy udoskonaleniem produktów, aby jeszcze lepiej spełniały wymagania współczesnego pola walki.