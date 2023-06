Hunter - polski robot wojskowy wygląda obłędnie

Hunter to polski projekt bezzałogowego pojazdu lądowego, który może służyć do obserwacji i patrolowania granic, terenów wojskowych lub miejskich, a także do szturmowania pozycji przeciwnika. Hunter jest wyposażony w kamerę termowizyjną, kamerę dzienną, czujniki dźwięku i ruchu oraz system komunikacji radiowej. Może być zdalnie sterowany przez operatora lub poruszać się samodzielnie według zaprogramowanej trasy.