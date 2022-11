Ten dron wygląda jak wściekły owad. Wojsko Polskie ma nowe bezzałogowce

Bezzałogowy System Powietrzny Mayfly to rozwiązanie stworzone od podstaw przez polskich inżynierów. Oznacza to, że mamy pełną kontrolę nad bezpieczeństwem zarówno sprzętu, jak i oprogramowania. Najważniejsze było spełnienie rygorystycznych norm wojskowych. Poradziliśmy sobie z tym wyzwaniem, chociaż wymagało to wielu miesięcy prac badawczych i testów

- mówi Tomasz Mosiej, lider zespołu zajmującego się platformami bezzałogowymi w Asseco.