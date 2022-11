Polacy mają nowy wóz piechoty. Tak dawał radę na poligonie BWP Borsuk

BWP Borsuk to następca sowieckich pojazdów BWP-1, które były produkowane w latach 1966-1982, a do Polski trafiły w czasach głębokiego PRL. BWP to konstrukcja mocno przestarzała sięgająca korzeniami początku lat 60. ubiegłego wieku i pozbawiona jakichkolwiek modernizacji. Tymczasem Wojsko Polskie posiada ponad 1000 BWP-1.