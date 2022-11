Polskie bojowe drony przyszłości. Zasila je słońce i mają ogromną siłę ognia

Dron Punisher to swoista odpowiedź na tureckiego Bayraktara czy amerykańskiego Predatora. Oczywiście to dopiero wstęp do takich dronów, jednak niezwykle obiecujący i ciekawy. Punisher to w zasadzie cały system, który składa się z drona nosiciela oraz dronów - kamikadze odpalanych z nosiciela.