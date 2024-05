Pocisk, którego nie odróżnisz od ptaka. Oto nowa polska amunicja krążąca

Narwal to prawdziwy multi talent wśród dronów. To zdalnie sterowany pojazd podwodny (ROV – Remotely Operated Vehicle), który zanurzyć może się nawet na głębokość 100 m. Wyposażony w manipulator, może chwytać i przenosić przedmioty, co czyni go niezastąpionym pomocnikiem w sytuacjach wymagających precyzji i delikatności.