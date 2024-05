Armia robotów będzie broniła Polski. Rząd ogłosił gigantyczny projekt wojskowy

Budujemy wojska bezzałogowe. W polskiej armii będą dziesiątki, setki tysięcy dronów, statków bezzałogowych powietrznych, lądowych, nawodnych i podwodnych. We wszystkich obszarach w każdej dywizji, w każdej brygadzie, we wszystkich jednostkach, we wszystkich rodzajach Sił Zbrojnych będą obecne drony. Będą obecne w pułkach, batalionach, kompaniach i plutonach, wszędzie, we wszystkich rodzajach Sił Zbrojnych