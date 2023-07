Tak wygląda najmniejszy wojskowy dron na świecie. Kosztuje tyle, co niezłe auto

Wojsko dysponuje różnymi "zabawkami", ale ten gadżet jest jednym z najciekawszych i najdroższych. Black Hornet to najmniejszy wojskowy dron na świecie, który służy do zwiadu i rozpoznania na polu walki. Jest to mikro bezzałogowy aparat latający, który waży kilkadziesiąt gramów i ma trzy kamery, które przesyłają obraz do operatora. Dron jest używany przez siły zbrojne wielu krajów, które doceniają jego dyskrecję, mobilność i skuteczność. Black Hornet to prawdziwy cudo techniki, które zmienia oblicze współczesnej wojny.