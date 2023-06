Oto pradziadek wojskowych dronów. Na początku armia uznała go za złom

TDR-1 był dwusilnikowym samolotem o długości 11,3 m i rozpiętości skrzydeł 14,6 m. Napędzały go dwa silniki Lycoming O-435 o mocy 220 KM każdy, które pozwalały mu osiągnąć prędkość maksymalną 225 km/h. Samolot miał stałe podwozie trójkołowe, które było odrzucane po starcie, aby zmniejszyć opór powietrza. Kadłub samolotu był wykonany ze stalowych rur, które dostarczyłą firma Schwinn Bicycle Company, pokrytych drewnianą sklejką, co czyniło go lekkim i tanim w produkcji. Samolot mógł być uzbrojony w bomby lub torpedy o masie do 907 kg.