Polska robi rewolucję w łączności satelitarnej. Jesteśmy pierwsi na świecie

Ale co by się stało, gdyby ktoś próbował zakłócić te sygnały? Wtedy drony mogłyby stracić kontakt z bazą, a nawet zostać przejęte przez wroga. Aby temu zapobiec, wojsko potrzebuje terminali satelitarnych, które mogą szybko zmieniać częstotliwość i kierunek nadawania i odbierania sygnałów. Takie terminale muszą być wyposażone w specjalne układy scalone, które sterują elektronicznie macierzami antenowymi. Macierz antenowa to zespół wielu małych anten, które mogą tworzyć skierowane wiązki sygnałów i odbierać je z różnych kierunków.