Hakerzy przejęli kontrolę nad europejskim satelitą. Oto co mogą z nim zrobić

Przykładem tego, jak istotne są działania w sferze komunikacji satelitarnej, pokazuje choćby trwająca od roku wojna Rosji z Ukrainą. W ubiegłym roku rosyjski cyberatak zdołał wyłączyć z użytku tysiące ukraińskich routerów wojskowych firmy Viasat tuż przed inwazją rosyjskich sił na Ukrainę. Atak doprowadził do odcięcia od usług Viasat tysiące klientów w Polsce, Włoszech i Niemczech. W tym ostatnim kraju, na skutek tego doszło do zakłóceń w pracy kilkaset turbin wiatrowych produkujących prąd. Włamanie Rosjan do systemów Viasat jest właśnie przykładem dezorganizacji sieci poprzez uzyskanie dostępu do naziemnych instalacji komputerowych firmy. Rosyjskim hakerom nie udało się uzyskać dostępu do kontroli nad samymi satelitami.