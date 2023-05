Atmosfera z pary wodnej na superziemi. Naukowcy zaskoczeni obrazami z teleskopu Webba

W tej historii jest wszystko to, co kochamy w kosmosie: woda, inne planety i teleskop Webba. Skaliste egzoplanety to jedna z najbardziej interesujących obiektów w kosmosie. To one są głównymi kandydatkami na siostry naszej Ziemi. To tam może istnieć życie. Nic więc dziwnego, że ich obserwacje i odkrycia zawsze budzą olbrzymie emocje. Nie inaczej jest tym razem. Teleskop kosmiczny Jamesa Webba przyjrzał się planecie GJ 486 b. W porównaniu z Ziemią to dziwoląg, okrążający czerwonego karła w zaledwie 1,5 dnia. Najdziwniejsze jest jednak to, że badacze odkryli w tej okolicy substancję, której wcale nie powinno tam być.