Mamy nowego króla smartfonowej fotografii. Chińczycy odjechali konkurencji

Tym smartfonem jest Huawei Pura 80 Ultra. Najdroższa i najpotężniejsza propozycja producenta z Chin zdeklasowała konkurencję. Huawei już wcześniej, wraz z modelem Pura 70 Ultra, był na szczycie. Teraz wraca na tron rankingu DxOMark.

Huawei Pura 80 Ultra to najlepszy smartfon do zdjęć

W ogólnym rankingu smartfonów z najlepszymi aparatami Huawei Pura 80 Ultra zajmuje pierwsze miejsce dzięki uzyskaniu 175 punktów. Sprzęt zdeklasował dotychczasowych liderów - Oppo Find X8 Ultra i Vivo X200 Ultra z wynikami, odpowiednio, 169 i 167 punktów. Urządzenie znacząco poprawiło się względem zeszłorocznego Huawei Pura 70 Ultra, który obecnie jest czwartym najlepszym telefonem do zdjęć według DxOMark.

Oczywiście sumaryczny wynik to efekt kilku składowych z różnych kategorii. Huawei Pura 80 Ultra osiągnął możliwie najwyższe noty w zdjęciach portretowych w słabym oświetleniu i zdjęciach plenerowych. Przegrał jednak z Vivo X200 Ultra pod względem możliwości przybliżenia.

Mimo tego wszystkie moduły aparatu najlepszego modelu Huawei mają radzić sobie wyśmienicie. Smartfon pod kątem fotografii praktycznie ma nie mieć wad - jedynym minusem zaznaczonym w teście jest kwestia niewielkich problemów z wiernością odwzorowania kolorów oraz jasności w trudnych warunkach oświetleniowych. Zalety urządzenia mają znacząco przewyższać wady. Fakt pojawienia się problemów odwzorowaniem kolorów nie wpływa znacząco na ogólną ocenę - pod tym względem i tak smartfon ma przewyższać konkurencję.

Co jeszcze Huawei Pura 80 Ultra robi dobrze? Zapewnia szczegółowość zdjęć, dobre odwzorowanie odcieni skóry, szybki autofokus i stabilizację wideo. Bo tak, smartfon pod względem nagrywania filmów również ma przodować - osiągnał taki sam wynik jak iPhone 16 Pro Max, który jest znany z absolutnie najlepszych możliwości wideo. Sam Apple reklamuje iPhone’a jako sprzęt dla tych, którym nie na rękę jest nosić duży i ciężki aparat.

Smartfon nie bez powodu wspiął się na wyżyny fotografii mobilnej. W urządzeniu znajdziemy naprawdę zaskakujący zestaw aparatów:

główny 50 Mpix, typ 1 cal, zmienna przysłona f/1.6 - 4.0, OIS;

teleobiektyw peryskopowy 50 Mpix, f/2.4, 1/1.28”, OIS, 3,7-krotne zbliżenie optyczne;

teleobiektyw peryskopowy 12,5 Mpix, f/3.6, OIS, 9,4-krotne zbliżenie optyczne;

aparat szeroki 40 Mpix, f/2.2;

moduł do selfie na przodzie 13 Mpix, f/2.0 z autofokusem.

Interesujący w Pura 80 Ultra jest fakt, że producent zastosował dwa obiektywy dla jednej matrycy dzięki dedykowanemu mechanizmowi przełączającemu. W urządzeniu jednak zrezygnowano z wysuwanego aparatu głównego, który był obecny w bezpośrednim poprzedniku - Huawei Pura 70 Ultra.

Osobiście jednak spodziewałbym się, że nadchodzący iPhone 17 Pro (Max) może walczyć z dominacją nowego sprzętu Huawei. Nowy model Apple ma być naprawdę potężny, jeśli chodzi o możliwości fotograficzne. Musimy jednak pamiętać, że to test jedynie aparatu smartfona. Nie obejmuje więc innych, również niezwykle ważnych kwestii w telefonach, takich jak oprogramowanie. W Polsce akurat tego modelu nie kupicie - co najwyżej możecie sięgnąć po bezpośredniego poprzednika.

Albert Żurek 14.08.2025 17:51

