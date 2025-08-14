/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Mamy nowego króla smartfonowej fotografii. Chińczycy odjechali konkurencji

Jaki smartfon jest najlepszy do zdjęć? Właśnie wybrano jeden szczególny model, który powinien zapewnić świetne zdjęcia w każdych warunkach.

Albert Żurek
Mamy nowego króla smartfonowej fotografii. Chińczycy odjechali konkurencji
REKLAMA

Tym smartfonem jest Huawei Pura 80 Ultra. Najdroższa i najpotężniejsza propozycja producenta z Chin zdeklasowała konkurencję. Huawei już wcześniej, wraz z modelem Pura 70 Ultra, był na szczycie. Teraz wraca na tron rankingu DxOMark.

REKLAMA

Huawei Pura 80 Ultra to najlepszy smartfon do zdjęć

W ogólnym rankingu smartfonów z najlepszymi aparatami Huawei Pura 80 Ultra zajmuje pierwsze miejsce dzięki uzyskaniu 175 punktów. Sprzęt zdeklasował dotychczasowych liderów - Oppo Find X8 Ultra i Vivo X200 Ultra z wynikami, odpowiednio, 169 i 167 punktów. Urządzenie znacząco poprawiło się względem zeszłorocznego Huawei Pura 70 Ultra, który obecnie jest czwartym najlepszym telefonem do zdjęć według DxOMark.

Oczywiście sumaryczny wynik to efekt kilku składowych z różnych kategorii. Huawei Pura 80 Ultra osiągnął możliwie najwyższe noty w zdjęciach portretowych w słabym oświetleniu i zdjęciach plenerowych. Przegrał jednak z Vivo X200 Ultra pod względem możliwości przybliżenia.

Mimo tego wszystkie moduły aparatu najlepszego modelu Huawei mają radzić sobie wyśmienicie. Smartfon pod kątem fotografii praktycznie ma nie mieć wad - jedynym minusem zaznaczonym w teście jest kwestia niewielkich problemów z wiernością odwzorowania kolorów oraz jasności w trudnych warunkach oświetleniowych. Zalety urządzenia mają znacząco przewyższać wady. Fakt pojawienia się problemów odwzorowaniem kolorów nie wpływa znacząco na ogólną ocenę - pod tym względem i tak smartfon ma przewyższać konkurencję. 

Co jeszcze Huawei Pura 80 Ultra robi dobrze? Zapewnia szczegółowość zdjęć, dobre odwzorowanie odcieni skóry, szybki autofokus i stabilizację wideo. Bo tak, smartfon pod względem nagrywania filmów również ma przodować - osiągnał taki sam wynik jak iPhone 16 Pro Max, który jest znany z absolutnie najlepszych możliwości wideo. Sam Apple reklamuje iPhone’a jako sprzęt dla tych, którym nie na rękę jest nosić duży i ciężki aparat.

Smartfon nie bez powodu wspiął się na wyżyny fotografii mobilnej. W urządzeniu znajdziemy naprawdę zaskakujący zestaw aparatów:

  • główny 50 Mpix, typ 1 cal, zmienna przysłona f/1.6 - 4.0, OIS;
  • teleobiektyw peryskopowy 50 Mpix, f/2.4, 1/1.28”, OIS, 3,7-krotne zbliżenie optyczne;
  • teleobiektyw peryskopowy 12,5 Mpix, f/3.6, OIS, 9,4-krotne zbliżenie optyczne;
  • aparat szeroki 40 Mpix, f/2.2;
  • moduł do selfie na przodzie 13 Mpix, f/2.0 z autofokusem.

Interesujący w Pura 80 Ultra jest fakt, że producent zastosował dwa obiektywy dla jednej matrycy dzięki dedykowanemu mechanizmowi przełączającemu. W urządzeniu jednak zrezygnowano z wysuwanego aparatu głównego, który był obecny w bezpośrednim poprzedniku - Huawei Pura 70 Ultra. 

Osobiście jednak spodziewałbym się, że nadchodzący iPhone 17 Pro (Max) może walczyć z dominacją nowego sprzętu Huawei. Nowy model Apple ma być naprawdę potężny, jeśli chodzi o możliwości fotograficzne. Musimy jednak pamiętać, że to test jedynie aparatu smartfona. Nie obejmuje więc innych, również niezwykle ważnych kwestii w telefonach, takich jak oprogramowanie. W Polsce akurat tego modelu nie kupicie - co najwyżej możecie sięgnąć po bezpośredniego poprzednika.

REKLAMA

Więcej o smartfonach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
14.08.2025 17:51
Tagi: HuaweiSmartfonyTelefon z dobrym aparatem
Najnowsze
17:47
Robot zjechał do jaskini jak alpinista. Szykują się na Marsa
Aktualizacja: 2025-08-14T17:47:05+02:00
16:16
Mają sposób na badanie mezosfery. Bez paliwa, tylko światło
Aktualizacja: 2025-08-14T16:16:34+02:00
15:43
Liczą na wiatraki. Mają pomóc wyjść z długów
Aktualizacja: 2025-08-14T15:43:26+02:00
15:25
Chcesz zagrać w nowego Battlefield 6? Sprawdź, co masz już na dysku
Aktualizacja: 2025-08-14T15:25:54+02:00
15:20
Poznaj swój nowy procesor do gier. ARM rzuca wyzwanie… Nvidii
Aktualizacja: 2025-08-14T15:20:23+02:00
13:47
Chcieli odciąć polskie miasto od wody. Służby w porę zareagowały
Aktualizacja: 2025-08-14T13:47:52+02:00
13:43
Nie żałuj pieniędzy na lodówkę. Haier 3D 60 serii 7 pokazał mi, jak oszczędzić na rachunkach
Aktualizacja: 2025-08-14T13:43:15+02:00
13:16
Polska chce opodatkować big techy. Sprawdzamy, jak robią to w innych krajach
Aktualizacja: 2025-08-14T13:16:11+02:00
12:53
Pad świeci nocą, a słuchawki są taniutkie. Test nowości Turtle Beach dla fanów Nintendo
Aktualizacja: 2025-08-14T12:53:37+02:00
12:30
Dwóch kibiców Lechii kontra big techy. Czy Polska w końcu wystawi rachunek?
Aktualizacja: 2025-08-14T12:30:55+02:00
12:22
UOKiK zgrillował grille. Lepiej uważać w długi weekend z kiełbaskami
Aktualizacja: 2025-08-14T12:22:10+02:00
11:36
Duża awaria Messengera i Facebooka. Polacy są wyrzucani z komunikatora
Aktualizacja: 2025-08-14T11:36:00+02:00
11:03
Odpady zamieniają w energię. Objętość użytych śmieci robi wrażenie
Aktualizacja: 2025-08-14T11:03:52+02:00
10:18
Gdy sztuczna inteligencja spotyka przystępną cenę. T Phone 3 - recenzja
Aktualizacja: 2025-08-14T10:18:27+02:00
10:00
Idealny do czytania, zintegrowany z przyszłością. T Tablet 2 - recenzja
Aktualizacja: 2025-08-14T10:00:00+02:00
9:47
Polski fizyk mówi, że GPT rozwiązał zadanie, na którym polegli jego studenci
Aktualizacja: 2025-08-14T09:47:47+02:00
9:19
Miał postawić poidła dla koni, a wybudował domki. Jest finał absurdu spod Tatr
Aktualizacja: 2025-08-14T09:19:00+02:00
8:56
Gemini dostaje nowy tryb, którego brakuje w ChatGPT
Aktualizacja: 2025-08-14T08:56:04+02:00
8:25
Takiego urządzenia Apple nie miał. Przejmie kontrolę nad twoim domem
Aktualizacja: 2025-08-14T08:25:38+02:00
6:25
Psychiatrzy ostrzegają przed kontaktem z botami. Mogą bardzo szkodzić
Aktualizacja: 2025-08-14T06:25:00+02:00
6:21
Zrobili Facebooka dla botów. Były gorsze niż ludzie
Aktualizacja: 2025-08-14T06:21:00+02:00
6:16
Polskie miasto sprawdzi, jak wydajesz pieniądze na wakacjach. I wyciągnie z tego wnioski
Aktualizacja: 2025-08-14T06:16:00+02:00
6:11
Zapytali w miastach, ile kosztują autobusy wodorowe. Nie jest dobrze
Aktualizacja: 2025-08-14T06:11:00+02:00
6:00
Odpalasz Windowsa, a tam Safari. Microsoft cię zaskoczy
Aktualizacja: 2025-08-14T06:00:00+02:00
21:11
Pożegnamy garbate telefony. Znaleźli sposób na wystające wyspy aparatów
Aktualizacja: 2025-08-13T21:11:06+02:00
20:06
Są szczegóły podatku cyfrowego. Polska chce mocno uderzyć w big techy
Aktualizacja: 2025-08-13T20:06:04+02:00
19:00
Zajrzyj do aplikacji Lidla. Czeka na ciebie światłowód za darmo przez pół roku
Aktualizacja: 2025-08-13T19:00:30+02:00
18:26
Każą usuwać e-maile. Mówią, że to pomoże w walce z suszą
Aktualizacja: 2025-08-13T18:26:48+02:00
18:06
Największa czarna dziura we Wszechświecie. Niewyobrażalny olbrzym
Aktualizacja: 2025-08-13T18:06:35+02:00
17:44
Fałszywa nauka zalewa internet. To już plaga
Aktualizacja: 2025-08-13T17:44:54+02:00
17:02
Jest nowe Android Auto. Zainstalujesz i rozczarujesz się
Aktualizacja: 2025-08-13T17:02:45+02:00
16:28
Samsung pokazał, jak powstawały nowe dzwonki do telefonów. Ubierz się elegancko
Aktualizacja: 2025-08-13T16:28:58+02:00
16:12
No wreszcie. Na laptopie z Snapdragonem w końcu da się grać
Aktualizacja: 2025-08-13T16:12:32+02:00
15:54
Gruba promocja na NordVPN. Biorę BLIK-a i będę anonimowy w sieci
Aktualizacja: 2025-08-13T15:54:40+02:00
15:22
Konkurent Apple Vision Pro już niebawem. Tylko po co?
Aktualizacja: 2025-08-13T15:22:00+02:00
15:15
Tłumacz Google będzie uczyć języków obcych. Wywalam inne aplikacje 
Aktualizacja: 2025-08-13T15:15:18+02:00
14:49
Potężne spadki ruchu na stronach dla dorosłych. Tak działa weryfikacja wieku
Aktualizacja: 2025-08-13T14:49:04+02:00
14:30
Wyciekł najtańszy smartfon Samsunga. Docenisz, jeśli szanujesz swoje pieniądze
Aktualizacja: 2025-08-13T14:30:58+02:00
13:26
W Mszanie Dolnej zabrakło wody. Następne twoje miasto
Aktualizacja: 2025-08-13T13:26:49+02:00
12:49
Ikea szykuje sklep inny niż wszystkie. Zrobi się nieco ciaśniej
Aktualizacja: 2025-08-13T12:49:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA