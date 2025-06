Koniec plotek. Huawei pokazał nowe telefony z serii Pura 80

Huawei Pura 80 wyposażono w wyświetlacz OLED LTPO o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości 1256 × 2760 pikseli. Ekran oferuje adaptacyjne odświeżanie w zakresie 1–120 Hz i obsługuje 10-bitowe kolory. Chroni go druga generacja szkła Kunlun Glass, które jest znane z wysokiej odporności na uszkodzenia. Pomimo smukłej konstrukcji, telefon mieści spory akumulator o pojemności 5600 mAh, wspierający ładowanie przewodowe 66 W oraz bezprzewodowe 50 W. W podstawowej wersji znajdziemy 12 GB pamięci RAM i do 1 TB pamięci wewnętrznej na pliki. Urządzenie korzysta z portu USB 2.0, co wyróżnia je na tle droższych wersji.