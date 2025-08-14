/
Xbox wkracza na ARM. Można już testować gry na laptopach z Snapdragonem

Laptopy z układami ARM64 do tej pory pozwalały bawić się grami z platformy Xbox wyłącznie za pośrednictwem streamingu. To właśnie się zmienia.

Maciej Gajewski
Xbox ARM64 Snapdragon
Do tej pory użytkownicy laptopów z Snapdragonami mieli związane ręce. Aplikacja Xbox PC oferowała im wyłącznie Xbox Cloud Gaming - całkiem przyjemną alternatywę, ale wymagającą stałego połączenia internetowego i czasem borykającą się z opóźnieniami. Pozostałe platformy, jak Steam czy Epic Games Store działały lokalnie, ale Xbox - paradoksalnie główna usługa gamingowa Microsoftu - była ograniczona do chmury.

To niebawem się zmieni. Microsoft wydał aktualizację 2508.1001.27.0 aplikacji Xbox PC, która pozwala betatesterom Windowsa na pobieranie i lokalne uruchamianie gier z katalogu na urządzeniach ARM64. To pierwszy krok ku pełnej integracji ekosystemu Xbox z Windows na ARM, co otwiera ciekawe możliwości nie tylko dla laptopów, ale też dla przyszłych mobilnych konsol do gier. Nie jest jasne ile mają potrwać testy i kiedy uaktualniona aplikacja trafi do kanału produkcyjnego.

Warto pamiętać, że laptopy z Snapdragon X Elite wcale nie są tak słabe w grach, jak początkowe pomiary sugerowały. Procesor dysponuje GPU Adreno X1 o mocy 3,8 TFLOPS, co teoretycznie plasuje go na poziomie Xbox Series S. W praktyce urządzenia z tym chipem potrafią uruchamiać wymagające gry w rozdzielczości 1080p przy około 30 FPS.

Xbox na PC na ARM64 na dziś pozwala wyłącznie na streaming

Problem nigdy nie leżał w wydajności, lecz w kompatybilności oprogramowania - szczególnie systemów anty-cheat, które nie współpracowały z emulacją Prism. Tu jednak również nastąpił przełom. Epic Games niedawno zapewnił obsługę Easy Anti-Cheat na Windows na ARM, a Microsoft ogłosił kompatybilność z BattlEye, Denuvo Anti-Cheat oraz Wellbia XIGNCODE3.

Prism robi coraz większe wrażenie

Kluczową rolę w całej tej historii odgrywa emulator Prism - narzędzie Microsoftu do uruchamiania aplikacji x86/x64 na procesorach ARM64. Wprowadzony z Windowsem 11 24H2 Prism znacznie poprawił kompatybilność i wydajność emulowanych aplikacji. Najnowsze aktualizacje dodały wsparcie dla rozszerzeń AVX, AVX2, BMI, FMA i F16C, które wcześniej blokowały uruchamianie wielu gier.

Steam dawno temu wyprzedził Xboxa, pozwala na granie lokalne na ARM64
Decyzja Microsoftu o otwarciu aplikacji Xbox PC dla ARM to sygnał, że firma poważnie traktuje ten segment. Laptopy z Snapdragon X Elite oferują niepodważalne zalety: cichą pracę, długi czas działania na baterii (nawet 11 godz.) i konkurencyjną wydajność CPU. Z natywnym wsparciem dla gier stają się realną alternatywą dla tradycyjnych laptopów gamingowych klasy średniej.

Microsoft nie ukrywa, że to dopiero początek. Firma zapowiada dalsze prace nad kompatybilnością katalogu gier i rozwojem nowych funkcji dla Windowsa 11 dla ARM64. Prawdopodobnie zobaczymy też więcej natywnych portów gier - Unity już ogłosiło wsparcie dla ARM64, co oznacza, że deweloperzy mogą tworzyć gry bezpośrednio na tej architekturze. Teraz pozostaje tylko czekać, aż Microsoft rozszerzy program na większą liczbę użytkowników i deweloperów.

Maciej Gajewski
14.08.2025 18:39
Tagi: MicrosoftSnapdragonXbox
