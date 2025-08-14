/
Chcesz zagrać w nowego Battlefield 6? Sprawdź, co masz już na dysku

W ten weekend Battlefield 6 będzie dostępny całkowicie za darmo w testowej wersji. Mam jednak złą wiadomość dla graczy. Jeśli gracie w inną popularną produkcję FPS, możecie mieć problem z uruchomieniem nowego BF-a.

Albert Żurek
Battlefield 6
Sprawa wygląda następująco: ci, którzy chcą zagrać w Battlefield 6 w wersji na komputery osobiste w ramach darmowej bety od 14 do 17 sierpnia, muszą sprawdzić swój sprzęt pod kątem zainstalowanych programów. Jeśli ma się na dysku program przeciwko oszustwom Vanguard oraz grę Valorant, uruchomienie nowej produkcji może być niemożliwe.

Battlefield 6 nie lubi innych gier akcji. Każe je odinstalować

Użytkownik Reddita AnAveragePlayer podzielił się swoją historią związaną z próbą uruchomienia nowego Battlefield 6. Gdy próbował włączyć nadchodzącą produkcję, system operacyjny wyświetlił mu nietypowy błąd o "naruszeniu bezpieczeństwa". 

Komunikat dosłownie zasugerował, że aby móc uruchomić nowego Battlefield 6, konieczne będzie odinstalowanie Valoranta oraz systemu antycheat Riot Vanguard. Ten ma być niezgodny z systemem ochrony przed oszustwami wykorzystywanym w nowej produkcji EA Games i powodować problemy z działaniem.

System Riot Vanguard jest o tyle specyficznym oprogramowaniem, że działa na poziomie jądra systemu operacyjnego Windows. Oznacza to, że program przeciwko oszustwom od Riot Games charakteryzuje się identycznymi uprawnieniami jak system operacyjny. 

Można powiedzieć, że rozwiązanie działa na wyższych uprawnieniach niż konto administratora - czyli użytkownika komputera. Tak głęboka integracja ma sprawiać, że program potrafi wykrywać najbardziej wymyślne programy do oszustw. Dzięki czemu w grach Riot Games spotkamy znacznie mniej nieuczciwych graczy posługujących się programami ułatwiającymi rozgrywkę.

Zasada działania Riot Vanguard zakłada, że program uruchamia się wraz z systemem, a nie podczas włączenia samej gry Valorant (lub League of Legends). System przeciwko oszustwom Javelin wykorzystywany w Battlefield 6 natomiast uruchamia się dopiero w momencie, gdy użytkownik uruchomi grę. Oprogramowanie wymagane do grania w Valorant w zasadzie podszywa się pod system Windows. Dlatego może to powodować kolizję z innymi systemami przeciwko oszustwom działającym na poziomie jądra systemu.

Tak najprawdopodobniej jest w przypadku Battlefield 6. Programy antycheat rywalizują ze sobą o zasoby pamięci komputera, co powoduje blokadę jednego z nich. Mimo licznych doniesień sugerujących, że faktycznie wymagane jest odinstalowanie Valoranta i Riot Vanuard, Pracownik Riot Games Philips Koskinas uważa, że dezinstalacja nie będzie wymagana. Po prostu nie można mieć uruchomionych tych dwóch gier jednocześnie. 

Gdzie leży prawda? Trudno powiedzieć. Trzeba sprawdzić to na własnym sprzęcie. 

14.08.2025 15:25
