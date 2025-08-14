Odpady zamieniają w energię. Objętość użytych śmieci robi wrażenie

Ładowanie...

Do Portu Czystej Energii trafia nienadająca się do recyklingu frakcja energetyczna odpadów komunalnych z Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku, Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie i Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej k. Kwidzyna. W ciągu sześciu miesięcy przyjęto niemal 50 tys. ton odpadów.

Śmieci zmieściłyby się w 200 basenach olimpijskich

Port Czystej Energii odpady komunalne zamienia w energię. Wytworzona w instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) energia cieplna trafia bezpośrednio do miejskiej sieci ciepłowniczej. Jak podaje PCE, od lutego do czerwca dostarczono do sieci 185 000 GJ ciepła. To wystarczy, aby zaspokoić roczne potrzeby ok. 6 tys. mieszkań.

Energia elektryczna wytwarzana w ITPOK zasila krajową sieć energetyczną. W ciągu pierwszego półrocza 2025 r. w PCE wyprodukowano 32 105 MWh energii elektrycznej – to tyle, ile potrzeba, aby zasilić 13 000 mieszkań przez cały rok – opisuje PCE.

- Wymierną korzyścią ekonomiczną dla mieszkańców jest także to, że spalarnia już dzisiaj dostarcza ciepło systemowe do gdańskich mieszkań. Energia elektryczna wyprodukowana w Porcie Czystej Energii trafi docelowo do miejskich spółek i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska, czyli m.in. zostanie wykorzystana na potrzeby oświetlenia drogowego, autobusów i tramwajów, instytucji, obiektów publicznych, infrastruktury wodociągowej czy kanalizacyjnej – mówi Marta Szabłowska, wiceprezes Portu Czystej Energii.

Z kolei odpady wtórne – czyli żużle i popioły paleniskowe oraz odpady z oczyszczania spalin - są w "cyrkularny sposób zagospodarowywane". Dzięki współpracy z firmą posiadającą stosowane pozwolenia możliwe jest ich odpowiednie przetworzenie w celu dalszego zastosowania w budownictwie i drogownictwie. Wykorzystuje się je produkcji bloczków betonowych, produkcji kruszyw, produkcji mieszanek budowlanych (podbudowa i utwardzanie dróg, stabilizacja gruntów i nawierzchni drogowych) – wymienia PCE.

– Port Czystej Energii to kluczowa inwestycja w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku i regionie. Przekształcamy termicznie wszelkie pozostałości po różnych procesach mechanicznych, mających na celu wybrać z odpadów trafiających do Instalacji Komunalnych jak najwięcej surowców by poddać je recyklingowi. To pozostałości po procesach sortowania, kompostowania oraz rozdrabniania nienadających się do recyklingu gabarytów. To uciążliwe frakcje, które nie muszą już szukać bardzo drogiego zagospodarowania na zewnątrz zakładów i nie trafiają też na kwatery składowe, co jednocześnie zmniejsza obciążenie środowiska oraz uciążliwości zapachowe, tak istotne dla okolicznych mieszkańców – podsumowuje Sławomir Kiszkurno, prezes zarządu Portu Czystej Energii.

Adam Bednarek 14.08.2025 11:03

