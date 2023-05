Na tym księżycu Saturna będziemy szukać życia. Jakie zagadki kryje Enceladus?

Czy w takim odizolowanym od kosmicznej, lodowatej próżni oceanie może istnieć życie? Naukowcy twierdzą, że tak i dlatego NASA planuje wysłanie tam specjalnej misji, która ma to zbadać. Zanim jednak do tego dojdziemy, przyjrzyjmy się Encaludusowi nieco bliżej. O ile istnienie oceanu płynnej wody można wywnioskować z wodnych erupcji, jakie wydostają się spod lodowej powierzchni globu, skąd wiemy, że ten księżyc ma gorące jądro? To zasługa sondy Cassini, która w latach 2004-2017 znajdowała się na orbicie Saturna. Początkowo sądzono, że Enceladus składa się niemal w całości z wodnego losu. Tak przynajmniej sugerowały obserwacje sondy Voyager 1. Jednak oddziaływanie grawitacyjne Enceladusa na sondę Cassini sprawiło, że naukowcy z NASA musieli zrewidować swój pogląd. Skoro księżyc ten przyciągał sondę kosmiczną z odpowiednią siłą, musiał mieć większą masę, która byłaby źródłem tego oddziaływania. Wodny lód nie wystarczyłby to wygenerowania zaobserwowanego przyciągania. Jest po prostu niewystarczająco gęsty, by objętość, jaką zajmuje Enceladus, mogła generować przyciąganie grawitacyjne, jakie zaobserwowano. Stąd wniosek, że Enceladus musi posiadać znacznie gęstsze, a więc posiadające większą masę wnętrze, które generuje przyciąganie, jakiego doświadczyła sonda.