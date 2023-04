Słyszeliście o kocie Schrödingera? Naukowcy stworzyli właśnie takiego kota z kryształu

W omawianym badaniu drgania były ograniczone do fragmentu kryształu składającego się z 100 milionów miliardów atomów, co odpowiada masie 16 mikrogramów. Jest to na tyle duża ilość, że gdyby wyodrębnić ją z reszty kryształu, byłaby widoczna gołym okiem. Teraz naukowcy zamierzają doprowadzić do tego, by zmianie mogła ulegać nie tylko masa kryształu, ale także stopień drgań, co będzie o wiele większym wyzwaniem.