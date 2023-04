Na orbicie trwa właśnie pościg. Rosyjski satelita goni za amerykańskim

Statki kosmiczne szpiegują się nawzajem od wielu dekad. Nie potrzeba do tego nadzwyczajnych umiejętności, zwłaszcza jeśli ma się wieloletnie doświadczenie w podboju kosmosu. Do tej pory, tak naprawdę wszystko, co było do tego konieczne to umieszczenie swojego satelity na orbicie wyższej niż pojazdy, które miały być obserwowane. Teraz jednak wydaje się, że Rosja próbuje nowych rozwiązań, które polegają na śledzeniu innych satelitów.