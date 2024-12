Naszą potężną broń będą chronić futurystyczne drony. Niesamowity zakup naszej armii

Ale nie dajcie się zwieść jego niewielkim rozmiarom. X-Fronter to prawdziwy wariat – potrafi osiągnąć prędkość do 60 km/h i unosić się w powietrzu do 40 minut. To wystarczająco, by przeprowadzić szybki rekonesans terenu, zidentyfikować potencjalne zagrożenia czy ocenić sytuację w trudno dostępnych miejscach. Dron wyposażony jest głowicę obserwacyjną z kamerą dzienną i termowizyjną wykrywającą ciepło.